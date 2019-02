Satzungsänderung liegt zur Einsicht aus

Es wird bekannt gemacht, dass mit Wirkung vom 14. November 2018 die Grabmal- und Bepflanzungsordnung für den Friedhof Seidmannsdorf geändert wird. Die Satzungsänderung wurde von der Evangelisch-lutherischen Landeskirchenstelle in Ansbach am 25. Januar 2019 genehmigt, heißt es in einer Mitteilung. Die Satzung liegt von Montag, 11. Februar, bis Montag, 11. März, zu den üblichen Öffnungszeiten im Pfarramt aus. red