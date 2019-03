Saturday Night Fever im Kurtheater

Im Bad Kissinger Kurtheater wird am Samstag, 13. April, bei "Saturday Night Fever - das Musical" eine der meistgeliebten Tanz-Geschichten aller Zeiten mit Hits der Bee Gees wie "Stayin" Alive", "Night Fever", "Jive Talking", "You Should Be Dancing" und "How Deep is Your Love?" aufgeführt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Dieser Abend steht ganz im Zeichen der 70er Jahre: Damals löste der Kinofilm "Saturday Night Fever" eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta zum Star. Über einen langen Zeitraum war der Soundtrack mit den Songs der Bee Gees das weltweit meistverkaufte Soundtrack-Album. Das Musical feierte seine Uraufführung am 5. Mai 1998 in London und wurde ab Oktober 1999 auch am Broadway in New York aufgeführt. Tickets gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen. Foto: Ralf R. Louis