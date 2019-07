Sattes Grün wie ein Urwald an der Itz

Der durchgehende und in sich geschlossene Grünbereich entlang der Itz in Coburg gehört ohne Zweifel zu den wertvollsten Grünbereichen der Stadt Coburg überhaupt, ist unser Fotograf Horst Schunk überzeugt. Das Foto hat er von der alten Judenbrücke aufgenommen. Es zeigt den Grünbereich im Sonntagsanger. "Bei allen Planungen, den Fluss erlebbarer werden zu lassen, muss es daher gelten, den geschlossenen Grünbereich mit seinen vielfältigen Lebensräumen weitestgehend zu erhalten. Wer Artenschutz und smarte Stadt wirklich ernst nimmt, darf nicht wollen, diese noch naturnahe Grünzone teilweise aufzureißen und damit dauerhaft zu entwerten. Es muss Bereiche in einer Stadt geben, die dem Naturschutz dauerhaft erhalten bleiben. Mit jedem Eingriff und anschließendem Freizeitnutzen schwindet ein Teil der jetzigen Lebensräume für die empfindliche Natur", plädiert Schunk für einen schonenden Umgang mit diesem besonderen Teil der Stadt. Foto: Horst Schunk