Sattelzugmaschine verursacht Schäden

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger war in der Nacht zum Dienstag auf der BAB 7 in Richtung Würzburg unterwegs als ihm ein Reifen platzte. Er verließ die Autobahn an der Ausfahrt Hammelburg und fuhr über die B 287 auf die Kreisstraße 37 in Richtung Langendorf und schließlich nach rechts auf die Ortsverbindungsstraße Langendorf-Elfershausen. Durch die Felge des Aufliegers sind auf der Kreis- und auf der Ortsverbindungsstraße Fugen im Asphalt entstanden. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. pol