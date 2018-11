Sattelzugfahrer übersieht Pkw

Nachdem er am Freitagabend in Fahrtrichtung Bayreuth den VW einer 27-Jährigen überholt hatte, scherte der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges wieder zu früh nach rechts ein und streifte dabei das Auto vorne rechts. Während am Sattelauflieger kein Schaden entstand, werden die Reparaturkosten am Pkw auf 5000 Euro geschätzt. pol