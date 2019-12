Sattelzugfahrer passt nicht auf

Erneut wurde innerhalb kurzer Zeit am Mittwochvormittag ein Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei bei einem Verkehrsunfall auf der A 73 in Höhe Gundelsheim zerstört. Der ukrainische Fahrer eines slowakischen Sattelzuges hatte zuvor drei Vorwarntafeln und das voll beleuchtete Verkehrssicherungsgerät mit Zugfahrzeug nicht bemerkt. Nahezu ungebremst und mit fast 80 km/h rammte er seitlich versetzt den Anhänger, der am rechten Fahrstreifen zur Absicherung einer Tagesbaustelle aufgestellt war. Der Fahrer des Zugfahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge kam es in Richtung Norden zu erheblichen Staus und Behinderungen. Die Sachschäden an Anhänger und Zugfahrzeug sowie dem Sattelzug summieren sich auf geschätzte 50 000 Euro.