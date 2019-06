Sattelzugfahrer ergreift die Flucht

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr hat sich auf der A 9 zwischen der Anschlussstelle Weidensees und Pegnitz in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines unbekannten Sattelzuges mit grauer Plane ereignet. Dieser scherte unvermittelt vom rechten Fahrstreifen nach links auf den mittleren Fahrstreifen aus, wodurch ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus dem Zulassungsbereich Kulmbach vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste. Auf dem linken Fahrstreifen kam es dann zwischen dem Kleintransporter und einem VW Golf mit Münchner Zulassung zum Zusammenstoß. Der 44-jährige Fahrer des VW Golf sowie der Fahrer des Kleintransporters blieben unverletzt. Der Sattelzugfahrer hielt nicht an, sondern fuhr unvermittelt weiter. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden, Telefon 0921/506-2330.