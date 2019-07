Der Fahrer eines litauischen Sattelzugs fuhr in Pressig in eine falsche Einfahrt. Als er seinen Fehler bemerkte, animierte ihn eine hilfsbereite Person dazu, über den Parkplatz der dortigen Arztpraxis zu fahren. Aufgrund der Enge beschädigte der Auflieger jedoch die komplette linke Seite eines dort geparkten Pkws. Der Schaden an diesem Pkw wird auf 10 000 Euro geschätzt.