Sattelzug verliert komplettes Rad

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der A 70 in Höhe Memmelsdorf ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Während der Fahrt verlor ein Sattelzug aus dem Landkreis Haßfurt an der linken Fahrzeugseite ein komplettes Rad. Die Felge mit Reifen schleuderte über die Autobahn in die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde zwar kein anderes Fahrzeug getroffen, jedoch prallte die ebenfalls davonfliegende Bremsscheibe des Lasters gegen den Unterboden eines Pkw, der sich zu dieser Zeit auf dem linken Fahrstreifen befand. Zur Bergung des Lastwagens wurde der rechte Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei gesperrt.