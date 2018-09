Sattelzug übersieht Pkw

Ein Sattelzugfahrer übersah am Dienstag gegen 14 Uhr beim Abbiegen von der Schlimpfhofer Straße in die Kissinger Straße einen bereits im Einmündungsbereich wartenden 40-jährigen Skoda- Fahrer. Nachdem der Lkw in einem zu engen Bogen abgebogen war, streifte er den Pkw im Frontbereich und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro, am Lkw von 1500 Euro. pol