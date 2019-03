Kulmbach vor 21 Stunden

unfallflucht

Sattelzug touchiert und weiter

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag gegen 14 Uhr am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach. Als ein unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Kombi von der A70 kommend auf die A9 in Richtung Nord...