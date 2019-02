Sattelzug streift Kleintransporter

Einem Sattelzug und einem blauen Kleintransporter hat am Dienstag gegen 15.15 Uhr die Straßenbreite in Falkendorf nicht gereicht. Sie streiften sich in der Kurve in der Ortsmitte von Falkendorf mit den Außenspiegel. Während der Fahrer des Sattelzuges anhielt, fuhr der blaue Kleintransporter weiter. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung

zu setzen. pol