Sattelzug streift Feuerwehrfahrzeug

Während der Fahrt auf der Kreisstraße von Unterstürmig nach Buttenheim ist einem Feuerwehrfahrzeug am Freitag ein Sattelzug mit polnischer Zulassung entgegengekommen, wobei es zwischen den Fahrzeugen zum Streifvorgang kam. Obwohl am Feuerwehrfahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt wurde, setzte der Sattelzugfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Unfallzeit war gegen 8.35 Uhr. Hinweise zum flüchtigen Sattelzug nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.