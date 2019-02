Sattelzug rammt Fahnenmast

Am Dienstagnachmittag gegen 16.28 Uhr wurde auf dem Firmengelände des "Food Store" in der Kronacher Straße ein Fahnenmast angefahren und beschädigt. Nach Angaben eines Zeugen hatte ein Sattelzug mit polnischer Zulassung den Mast beim Rückwärtsfahren touchiert und umgeknickt und danach seiner Fahrt fortgesetzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Sattelzug mit Planenaufbau in der Farbe weiß, mit roter Aufschrift im unteren Bereich gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 09261/5030 zu melden. pol