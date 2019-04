Sattelzug rammt beim Abbiegen ein Auto

Zu einem Unfall ist es am Freitagmittag an der Autobahnanschlussstelle gekommen. Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Sattelzug an der Anschlussstelle von der A 7 ab und wollte nach links in Richtung Reith abbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Pkw, der von Oberthulba ebenfalls in Richtung Reith auf der Staatsstraße 2291 unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Sattelzug rammte den Pkw seitlich. Der 70-jährige Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 4000 Euro. pol