Sattelzug prallte auf einen Volvo

Am Freitagmittag ereignete sich auf dem Berliner Ring ein Auffahrunfall, zu dem Zeugen gesucht werden. Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben haben, fuhr ein Volvo-Fahrer gegen 11.15 Uhr in Fahrtrichtung Süden. Hinter ihm folgte eine Sattelzugmaschine mit Auflieger. An der Kreuzung zur Forchheimer Straße bremste der Volvo-Fahrer plötzlich ab, so dass der Sattelzug auf das Heck des Volvo aufprallte. Sowohl am Volvo als auch am Zugfahrzeug des Gespannes entstand erheblicher Sachschaden. Der Volvo-Fahrer hielt kurz an, setzte einen Fuß aus dem Fahrzeug, entschied sich jedoch dann in Richtung Norden zu flüchten, weiter fuhr er in die Nürnberger Straße. Anhand der aufgefunden Teile am Unfallort wird auf einen blauen Volvo V 60, Baujahr 2007, als Unfallfahrzeug geschlossen.