Sattelzug gerammt

Zwei Sattelzüge waren am Dienstagmittag an einem Unfall auf der Autobahn 70 in Richtung Bayreuth beteiligt. An der Steigung des Harsdorfer Bergs fuhr ein 28-jähriger Ungar mit seinem Brummi auf den etwas langsamer fahrenden Sattelzug eines 34-jährigen Sachsen auf. Dabei wurde der Sachse leicht verletzt. Als Grund für das Auffahren gab der Ungar an, für einen Moment nicht aufmerksam gewesen zu sein. Jetzt muss er sich in einem Strafverfahren dafür verantworten. An den Sattelzügen entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. pol