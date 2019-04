Sattelzug gegen Pkw

Ein Kraftfahrer stieß am Montag, gegen 13.30 Uhr, mit seiner Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes beim Rangieren gegen einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Der dabei entstandene Schaden wird am Pkw auf 2000 Euro und an der Sattelzugmaschine auf 100 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. pol