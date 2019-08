Sattelzug fährt Straßenlaterne um

Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro verursachte der 67-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstag um 19 Uhr in der Friesendorfer Straße. Beim Durchfahren der Straße blieb der Fahrer mit dem Auflieger des Sattelzuggespanns an einer Straßenlaterne hängen. Diese wurde dabei komplett umgefahren. Am Lkw entstand lediglich ein geringer Schaden. Der Schaden an der Laterne war dafür umso größer. Diese wurde komplett zerstört und muss ersetzt werden. Die Coburger Polizisten verwarnten den 67-Jährigen noch an der Unfallstelle wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.