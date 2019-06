Sattelzug fährt nach Unfall einfach weiter

An der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen ist bei einem Unfall am Donnerstag ein Fahrbahnteiler umgeworfen worden. Bedingt durch die späte Unfallzeit um 22.30 Uhr hielten sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen. Ein noch unbekannter Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der A 3 Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt der A 73 wechselte er von der mittleren auf die rechte Spur und übersah dort ein Auto im toten Winkel. Durch den Anstoß drehte sich das Auto und schleuderte über den Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn. Dort blieb es an der Außenschutzplanke liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und der Fahrbahnteiler auf einer Länge von 400 Metern wieder aufgestellt werden. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer 09131/760414 zu melden. pol