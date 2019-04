Sattelzug auf Abwegen

Am Freitagvormittag fuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 505 in Richtung A 3. Bei Hirschaid fiel dem Brummifahrer seine Wasserflasche aus der Hand, hierdurch verriss er das Lenkrad und der Sattelzug geriet über die Gegenfahrbahn ins Bankett. Die Außenschutzplanke verhinderte ein Abrutschen des unbeladenen Sattelzuges in den Straßengraben. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet und auch der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt. Für die Bergung musste die B 505 in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. pol