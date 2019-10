Ein Auffahrunfall, an dem zwei Sattelzügen beteiligt waren - auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt, Höhe Hallstadt - zog am Freitagvormittag größere Verkehrsbehinderungen nach sich. Da aus einem der Fahrzeuge zudem Öl auslief, musste der rechte Fahrstreifen wegen des erforderlichen Abschleppens und zur Fahrbahnreinigung gesperrt werden. Bei dem Auffahrunfall war Sachschaden in der Höhe von etwa 45 000 Euro entstanden.