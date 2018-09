Sattelschlepper fährt Warnbake um

Ein Anwohner der Vacher Straße ein Niederndorf, der sich gerade in seinem Hof befand, hörte am Montag gegen 21.20 Uhr ein lautes Geräusch von der Straße. Als der Mann auf der Straße nach der Ursache des Lärms sah, stellte er fest, dass die erste Warnbake an der Engstelle in der Vacher Straße umgefahren worden war. Dabei konnte er noch einen Sattelschlepper davonfahren sehen. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 09132/78090 zu melden.