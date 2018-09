Sattelberger zu Gast bei der FDP

Die Bamberger Freien Demokraten laden Interessierte und Mitglieder zu einem Gespräch mit Thomas Sattelberger ein. Der Bundestagsabgeordnete ist bekannt durch viele Jahre im Vorstand von DAX-Unternehmen, insbesondere der Telekom AG. Der ehemalige Topmanager und kreative Querdenker ist der Mitteilung der FDP zufolge Experte in Aus- und Weiterbildung sowie der Digitalisierung. Auch der oberfränkische Spitzenkandidat und Architekt Sebastian Körber wird vor Ort sein und in einer Diskussion zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 28. September, ab 12.30 Uhr im Restaurant "Vespino", Kirschäckerstraße 4 in Bamberg. Anmeldung per E-Mail über anmeldung@fdp-bamberg.de oder im "Vespino". red