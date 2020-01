Sattelauflieger streift Unterführung

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr am Dienstag gegen 9.20 Uhr durch die Bahnunterführung zwischen Bad Kissingen und Arnshausen und blieb dabei mit der oberen rechte Ecke seines Sattelaufliegers leicht am Bogen der Unterführung hängen. An der Bahnunterführung entstand kein Schaden, am Auflieger von circa 1000 Euro. pol