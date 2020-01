Sattelauflieger demoliert Zaun

Schaden von mindestens 1500 Euro richtete der Fahrer eines silberfarbenen Sattelaufliegers am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr an. Beim Abbiegen von der Johannishofer Straße nach links in den Mahlrain in Oberhaid stieß das Fahrzeug gegen den Zaun eines Anwesens und beschädigte dabei vier Zaunfelder sowie zwei Pfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon. Eventuell könnte am Sattelzug hinten rechts ein Schaden entstanden sein. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.