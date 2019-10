Satirische Lesung mit Ergün Tepecik

"Wer hätte gedacht, dass die Moschee zum einzigen Fluchtort der Pfarrer werden würde? Genau wie die Kirchen, die als Schutz- und Zufluchtsorte für viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten dienten ..." In einer Gemeinde, in der endlose Diskussionen um die Höhe der Kirchtürme zwischen der katholischen und evangelischen Kirche geführt werden, kommt plötzlich zwischen zwei Kirchtürmen ein Minarett zum Vorschein und entfacht große Aufregung. Ergün Tepecik wird am Sonntag, 27. Oktober, ab 15.30 Uhr im Bürgertreff "Die Villa" aus seinem Satireband in türkischer Sprache lesen. Der deutschen Übersetzung können die Zuhörer bei einem Glas Cay und türkischen Süßspeisen folgen. Der Eintritt ist frei. red