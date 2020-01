Satire: Blick in den Rückspiegel

Django Asül gibt am Donnerstag, 9. Januar, in seinem Programm "Rückspiegel 2019" einen satirischen Jahresrückblick im Kurtheater. Ab 19.30 Uhr werden Highlights, Downlights und noch vieles mehr des vergangenen Jahres präsentiert. Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und so hat sich das vergangene Jahr einen eigenen Rückspiegel redlich verdient. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Niclas Sohlbach