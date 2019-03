Satellitenkabel durchtrennt

Im Zeitraum der ersten beiden Märzwochen kam es in Fuchsstadt zu einer Sachbeschädigung, teilte die Polizei in Hammelburg mit. Ein noch unbekannter Täter hat Am Kiegel das Kabel einer Satellitenschüssel durchtrennt welche am Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses angebracht ist. Die Polizei Hammelburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09732/9060. pol