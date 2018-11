Sassanfahrt gibt Tabellenspitze ab

Es war nichts für nervenschwache Zuschauer, was die Luftgewehrschützen von Andreas Hofer Sassanfahrt beim Bayernliga-Durchgang in Oppersdorf im Norden von Regensburg boten. Nach einem durchwachsenen ersten Wettkampf gegen den Gastgeber und mit Pech im Stechschießen ging das Hofer-Team erstmals in der Saison als Verlierer aus dem Stand. Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung wurde anschließend Andreas Hofer Fuchsmühl besiegt.

Gegen Oppersdorf starteten zunächst alle fünf Sassanfahrter ohne Probleme in die erste Serie. Sebastian Drawert auf Position 1 fing kontrolliert an, um in der zweiten Serie mit 100 Ringen eine Schwächephase von Markus Islinger auszunutzen und in Führung zu gehen. Drawert gewann mit sehr guten 394:390 Ringen. Anders verlief es auf der Position 2 bei Lena Friedel. Von Kopfschmerzen geplagt, konnte sie nach gutem Beginn Lisa Iberle nicht halten und gab mit 379:388 Ringen den Punkt an die Opperdorferin ab.

Nun lag es an Christian Holland, die Sassanfahrter wieder in Führung zu bringen. Nach gutem Beginn (97) verlor er in den Serien 2 und 3 Ring um Ring gegen Christian Wimmer. Die Schlussserie mit tollen 99 Ringen änderte daran nichts - er verlor mit 385:388. Stephanie Friedel musste es nun richten. Sie behielt die Nerven und dominierte von Anfang an ihre Gegnerin Marlene Bilz. 98, 97, 96 und 97 lauteten die vier Serien, und damit bezwang sie ihre Gegnerin mit 388:378 Ringen.

Es stand nun 2:2. Im Duell zwischen Julia Lochau und Stephan Jobst wechselte die Führung nach jeder Serie. Lochaus letzter Schuss war eine Neun, es stand 377:377 Ringen, und ein Stechschießen musste die Entscheidung bringen. Hier musste sie mit 8:9 den Sieg hergeben, und Oppersdorf gewann noch mit 3:2.

Gegen Fuchsmühl demonstrierten die Sassanfahrter durch Schulterschluss vor Beginn ihre Entschlossenheit, als Sieger den Stand zu verlassen. Doch zunächst entwickelte sich bei fast allen Partien ein Führungswechsel von Serie zu Serie. Nur der Unglücksrabe aus dem Stechschießen, Julia Lochau, ging mit der ersten Serie in Führung und gab sie souverän nicht mehr ab. Sie gewann klar mit 381:368 gegen Petra Stöckert.

Auf Position 1 kämpften währenddessen Sebastian Drawert und Christina Hößl Kopf an Kopf um die Entscheidung. Trotz vieler Neuner gewann der Sassanfahrter knapp mit 386:385. Lena Friedel steigerte sich zwar im Vergleich zum ersten Wettkampf, aber ihre Gegnerin Denise Paschke schoss wie entfesselt und erreichte überragende 396 Ringe. Die Sassanfahrterin musste trotz sehr guten 392 Ringen ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren.

Christian Holland und Stephanie Friedel hatten sich stabilisiert und beherrschten ihre Kontrahenten. Holland nutzte die Unbeherrschtheit von Kerstin Knegten und gewann sicher mit 387:384. Das war der dritte Punkt für Sassanfahrt und damit der Mannschaftssieg. Den vierten Punkt steuerte Stephanie Friedel bei. Eine Schlussserie von 99 verhelfen ihr zu gesamt 389 Ringen, die ihre Gegnerin Vanessa Paschke mit 382 Ringen nicht toppen konnte. Aufgrund der Niederlage gegen Oppersdorf gaben die Sassanfahrter die Tabellenspitze an die punktgleichen Schützen aus Bad Berneck ab. wl