Saskia Geheb vertritt die Mittelschüler

Saskia Geheb von der Georg-Göpfert-Schule Eltmann ist die neue Kreisschülersprecherin der Mittelschulen im Landkreis Haßberge und Sophie Gnaust von der Mittelschule Haßfurt ist ihre Stellvertreterin. Dies ergab die Wahl der Schülersprecher im Landratsamt Haßfurt.

Schülersprecher vertreten, meist gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, die Interessen der Schüler bei Gesamtkonferenzen. Der Schülersprecher soll auch anderen Schülern beratend zur Seite stehen. Er hat aber auch eine Vermittlerrolle zwischen Schülern, Eltern und Lehrern. Darauf wies Konrektor Sven Steger hin.

Bei der Wahl erhielt Saskia Geheb die meisten Stimmen und darf nun den Landkreis Haßberge am 5. November bei der Wahl des Bezirksschülersprechers von Unterfranken in Würzburg vertreten. Die Bezirksschülersprecher wählen dann auf der Landesschülerkonferenz in München den neuen Landesschülerrat.

Für eine längere Mittagspause

Saskia Geheb stammt aus der 9. Klasse und war auch schon in der 7. und 8. Jahrgangsstufe sowie in der Grundschule Klassensprecherin. Zur Schülersprecherin ihrer Schule wurde sie vor einigen Wochen erstmals gewählt. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe. "Ich möchte in meinem Amt mehr auf die Wünsche der Schüler eingehen und sie nach Möglichkeit auch umsetzen." In ihrer jetzigen Schule gehe es zum Beispiel um eine längere Mittagspause: "Wir haben hier nur eine halbe Stunde freie Zeit. Das ist einfach zu kurz."

Stellvertreterin Sophie Gnaust war schon von der 6. bis 8. Jahrgangsstufe Klassensprecherin und in den vorausgegangen Jahren Zweite und Dritte Schülersprecherin ihrer Schule. Auch sie will an der Mittagspause etwas ändern. gg