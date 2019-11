Sascha Lobo hält Festvortrag an der Uni

Mit einem "Dies Academicus" feiert die Universität Bayreuth am Donnerstag; 21. November, ihren 44. Geburtstag. In diesem Jahr wird der Festvortrag von Sascha Lobo gehalten. Der Autor und Internet-Unternehmer spricht über das Thema "Digitalisierung der Universitäten - und wie das Netz die Welt verändert". Studierende, Beschäftigte, Freunde und Förderer der Universität Bayreuth sowie Bürger sind zur Teilnahme eingeladen - die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn der Veranstaltung ist am Donnerstag, 21. November, um 17 Uhr im Audimax auf dem Campus der Universität Bayreuth, Universitätsstraße 30 in Bayreuth. red