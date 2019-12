Santa Luzia lässt Kinder leuchten

Am Tag des Gedenkens an "Santa Luzia" (13. Dezember) erfuhren die kleinen Volkstänzer des Brauchtumsvereins Marktschorgast bei ihrer Weihnachtsfeier im evangelischen Gemeindehaus, dass Luzia Licht und Wärme in jedes Haus gebracht hat. Mit Kerzenlicht, Plätzchen, Brot und Kuchen hat sie sich auf den Weg gemacht, um die Armen, Kranken und Christen zu besuchen.

Das Andenken an die Heilige Luzia, das vor allem in Skandinavien groß gefeiert wird, wurde nun auch in Marktschorgast hochgehalten. Die große Luzia (Eva Kefes) beschenkte die kleinen Volkstänzer und Tänzerinnen und setzte ihnen ein beleuchtetes Kränzchen auf, das Licht in die Dunkelheit brachte. Darauf waren die kleinen "Luzias" stolz.

Brigitte Müller hatte mit mehreren fleißigen Helfern die außergewöhnliche Weihnachtsfeier, der ein Fackelzug über den Marktplatz und die Bahnhofstraße vorausgegangen war, vorbereitet. Prei.