Sankt Michael treue Dienste geleistet

Die Kirchenverwaltung Sankt Michael nahm den Ostergottesdienst zum Anlass, um einige verdiente "Urgesteine" für ihr unermüdliches Engagement auszuzeichnen.

Mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit verabschiedete Kichenpflegerin Ute Gagel zwei verdiente Mitglieder der Kirchenverwaltung sowie drei langjährige Kirchgänger, die für "ihre" Filialkirche verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten ausführten. Zunächst bedankte sich Ute Gagel bei Elisabeth Fischer, die über 20 Jahre als Reinigungskraft für die Kirche verantwortlich war. In Zukunft wird Adelinde Gahn zusammen mit Stefanie Schuberth und Ilse Müller dieses Amt ausführen.

Anni Reuß hat 30 Jahre lang ehrenamtlich verschiedene Aufgaben in Sankt Michael übernommen, ob als Lektorin (seit 1988), als Pfarrgemeinderätin (zwölf Jahre), zur Ministrantenbetreuung oder beim Reinigen der Filialkirche. Viele Jahre lang hat Anni Reuß für Besucher und auswärtige Gäste Kirchenführungen abgehalten und ihnen die Geschichte des ehemaligen Klosters nahegebracht. Mit viel Liebe und Leidenschaft war Anni Reuß zusammen mit ihrem Ehemann Bernhard 27 Jahre lang für den Blumenschmuck in Klosterlangheimer Gotteshaus verantwortlich. In Zukunft kümmern sich Monika Lang und Michael Brendel um den Kirchenschmuck.

Bei den Kirchenratswahlen im November gab es auch einige Veränderungen, so die Kirchenpflegerin weiter. So endete zum 31. Dezember die Ära von Josef Motschenbacher nach 36 Jahren als Mitglied der Kirchenverwaltung. In dieser Zeit waren Dekan Rudolf Höfinger, Pfarrer Helmut Börner, Pfarrer Harald Munser und jetzt Pfarrer Henryk Chelkowski für das kirchliche Wirken in der früheren Sepulturkapelle der Abtei Langheim verantwortlich. Motschenbacher gehörte dem Gremium seit 1982 an und hat zuverlässig die Tätigkeiten der Kirchenverwaltung wahrgenommen sowie auch bei der umfangreichen Sanierung der Filialkirche von 2012 bis 2015. Josef Motschenbacher wird weiterhin ehrenamtlich als Mesner tätig sein.

"Als Kirchenpflegerin hat sie sich um alles gekümmert, die Geldgeschäfte erledigt, die Jahresrechnung und den Haushaltsplan aufgestellt, die Gottesdienstordnung geplant und vieles mehr. Die Rede ist von Rosi Holhut", so Ute Gagel. Über 18 Jahre hat sie das Amt als Kirchenpflegerin ausgefüllt, das sie von ihrem Vater übernommen hatte. Über 40 Jahre lang wurden die kirchlichen Belange in ihrer Familie betreut. "Eigentlich wollten wir dich nicht gehen lassen, aber wenn man ein Amt so lange ausgeführt hat, muss es auch einmal erlaubt sein aufzuhören", so ihre Nachfolgerin. Sowohl Rosemarie Holhut als auch Josef Motschenbacher kandidierten nicht mehr für.

Die ausscheidenden Kirchenratsmitglieder erhielten eine Urkunde des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick sowie von Kirchenpflegerin Ute Gagel ein Blumenpräsent.

Dem aktuellen Kirchenrat von Klosterlangheim gehören jetzt Monika Lang, Michaela Brendel, Stefanie Schuberth, Ute Gagel, Jürgen Zeulner sowie Konrad Holhut an. gkle