Sankt Markus feiert Kirchengemeindefest

Der Festtag von St. Markus beginnt mit einem Familiengottesdienst am Sonntag, 1. Juli, um 10.30 Uhr. Den Gottesdienst gestaltet musikalisch die Shalom-Gruppe. Das Motto des Gottesdienstes und des Festtages lautet "Die Gemeinde ist bunt". Im Anschluss an den Gottesdienst ist Festbetrieb auf dem Kirchengelände. Zum vielfältigen Angebot für Alt und Jung gehören: Kinderspiele; Kirchenrallye; ab 13 Uhr Aufführungen von Aikido und Seniorentanz sowie ein Wikinger-Schach-Turnier ab 14 Uhr. Um 15.30 Uhr gibt es in der Kirche einen Auftritt der Sweeck-Band. Musiker aus vier Nationalitäten im Alter von 21 bis 42 bieten Latin-Rock und Jazz: Pasquale Rocco, Luis Gonzales, Michael Lorenz, Clemenz, Jonathan Morgenstern. Eine Dankandacht nach dem Bandauftritt beschließt das Gemeindefest. red