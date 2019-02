Sanitätsbereitschaft Kasendorf sagt Danke

In der Jahresabschlussfeier der Sanitätsbereitschaft Kasendorf wurden langjährige aktive Mitglieder geehrt. Um der Bedeutung dieser wichtigen Arbeit Ausdruck zu verleihen, nahmen zahlreiche Ehrengäste teil. Darunter waren BRK-Kreisvorsitzender Landrat Klaus Peter Söllner, Kreisgeschäftsführer Jürgen Dippold, Kreisbereitschaftsleiter Kai Ramming und Bürgermeister Bernd Steinhäuser.

Gerade in der heutigen Zeit sei es immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die neben Familie und Arbeit viele Stunden ihrer Freizeit zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, sagte der örtliche Bereitschaftsleiter Michael Friedmann.

Eine der Hauptaufgaben liege im Ableisten von Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen in Kasendorf und Wonsees. Auch über die Gemeindegrenzen hinaus werde die Präsenz von Sanitätern immer häufiger gefordert und nachgefragt. Hier sei man auf die Zusammenarbeit und Unterstützung innerhalb des Landkreises angewiesen, um bei Großveranstaltungen den Bedarf an geschultem Personal abdecken zu können. Eine besondere Bedeutung kommt Friedmann zufolge ebenfalls der Ausrichtung der Blutspendetermine in Kasendorf zu.

Gerade hier hätten sich die für ihre besonders langjährigen Dienste Geehrten Heinz Prüfer (55 Jahre) sowie Kuni Groß, Hildegard Stübinger und Ingrid Röhr (alle 35) in hohem Maße eingebracht. red