Sanitär-Innung stolz auf gute Jung-Gesellen

Herausragende Ehrungen standen bei der Hauptversammlung der Innung Spengler, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Kulmbach im Mittelpunkt. Aus der Hand von Obermeister Hans Schwender und Geschäftsführer Reinhard Bauer erhielten Konrad Hörath (Marienweiher/Marktleugast) und Winfried Hacker (Wonsees), zwei langjährige Innungsmitglieder, den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer für Oberfranken. Daneben wurden die Prüfungsbesten der Gesellenprüfung 2018/19, Tim Skacel und Michael Strobel, ausgezeichnet.

Die Berufe der Innung Spengler, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik sind nach den Worten von Obermeister Hans Schwender in der Gesellschaft anerkannt: "Wir haben glücklicherweise nicht so die Probleme, wie bei anderen durchaus wichtigen Berufen, wie zum Beispiel bei den Bäckern und Metzgern. Ich möchte jedoch dazu aufrufen, sich an der Werbung um Nachwuchskräfte gemeinsam zu beteiligen." Besonders stolz zeigte sich der Obermeister auf den exzellenten Abschluss der beiden Jung-Gesellen Tim Skacel und Michael Strobel.

Die Thematik Energiesparen durch effiziente Heizungsanlagen sorge laut Schwender für eine gute Nachfrage. Die Innung unterstütze dies in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Oberfranken, den Stadtwerken Kulmbach und der Kaminkehrerinnung. Bei der Ausbildung gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Innung und dem Beruflichen Schulzentrum Kulmbach. Derzeit stehe eine Masterplanung an, um den Praxisunterricht und den theoretischen Unterricht enger zu verknüpfen. Dazu werden mittelfristig auch die notwendigen Räume für die Prüfungsarbeiten am Beruflichen Schulzentrum geschaffen.

Jochen Böhm vom Beruflichen Schulzentrum stellte die Ergebnisse der Gesellenprüfung 2018/19 vor. Tim Skacel vom Ausbildungsbetrieb Gebhardt GmbH, Weißenbach/Wirsberg, und Michael Strobel vom Ausbildungsbetrieb Sell GmbH, Kulmbach, erzielten mit der Note 1,6 und 2,1 außergewöhnliche Leistungen.

In seinem Grußwort würdigte stellvertretender Landrat Dieter Schaar (FW) das Handwerk im Landkreis Kulmbach. Der Schwerpunkt der Investitionen im Kreishaushalt werde auch in Zukunft das Berufliche Schulzentrum sein. Rei.