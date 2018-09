Sanierungspläne werden vorgestellt

Die Bauleitplanung der Gemeinde steht auf der Tagesordnung bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 18. September. Weiterhin geht es um die Behandlung von Bauanträgen, den Breitbandausbau mit Glasfasertechnik sowie die Vorstellungen der Entwurfsplanungen zur Sanierung und zum Umbau des alten Schulgebäudes in Steinberg sowie zum Abbruch der alten Schule in Effelter. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red