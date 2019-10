Am morgigen Donnerstag, 17. Oktober, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Lauter eine Sitzung des Gemeinderates Lauter statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Sanierungskonzept des Kanals in Appendorf und die Entscheidung über die Fortsetzung des Gehwegba us entlang der Staatsstraße in Appendorf. red