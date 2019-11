Sanierungsarbeiten werden thematisiert

Der Gemeinderat kommt am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr zur Sitzung im Rathaus zusammen. Themen sind unter anderem die Änderung des Bebauungsplanes Thüringer Straße in Eltingshausen, die Dachsanierung des Turms der Pfarrkirche in Eltingshausen und das Flachdach an der Schule Oerlenbach. sek