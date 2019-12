Ebrach 11.12.2019

Sanierungsarbeiten sind Thema der Sitzung

In der am heutigen Montag anberaumten Sitzung des Marktgemeinderates geht es unter anderem um die Bauleitplanung des Marktes Burgwindheim, den Dorfladen Ebrach und die Sanierungsarbeiten am Hochbau im...