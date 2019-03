Sanierung statt Neubau realistisch

Die Sanierung der Grundschule war eines der zentralen Themen in der Gemeinderatssitzung in Wiesenthau. Insgesamt erwartet die Kommune Kosten in der Größenordnung von 380 000 Euro, wovon 340 000 Euro an Fördergeldern von der Regierung zugesagt sind, wie Bürgermeister Bernd Drummer (BGW) erläuterte.

Der Brandschutz mit einer Außentreppenanlage, die Wärmeaußendämmung, neue Fenster und Warmwasser in den Toiletten zählen zu den Sanierungsmaßnahmen. Dazu gibt es den starken Wunsch der Vergrößerung der Turnhalle, die dann vielleicht, so die Überlegung im Rat, auch als Versammlungshalle sinnvoll dienen könnte. Ein solcher fehlt in Wiesenthau.

Die Hoffnungen, dafür eventuell das Pfarrhaus verwenden zu können, erfüllten sich in der Vergangenheit nicht. Die Grundschule wurde 1962/63 gebaut. Die Bedürfnisse haben sich über die Jahre geändert, die Kinder sind täglich auch deutlich länger in der Schule. Allerdings ist man sich bewusst, dass die räumlichen Verhältnisse um die Schule sehr begrenzt sind.

Eine Vergrößerung der Turnhalle wäre vielleicht, mit großem Fragezeichen, denkbar. Da liegt der Gedanke nahe, ein komplett neues Schulgebäude mit Turnhalle an anderer Stelle zu errichten. Dazu fehlt aber zum einen bisher der Bauplatz, zum anderen, so rechnete Drummer vor, müsse die Frage beantwortet werden, ob zum momentanen Zeitpunkt Investitionen von fünf bis sieben Millionen Euro bei 60 bis 70 Schülern zu vertreten seien und genehmigt würden.

Bleibt also bis auf Weiteres nur die Ertüchtigung der Lehranstalt nach modernen Gesichtspunkten.

Gewerbegebiet "Dorfäcker"

Einfacher ist es mit der Erschließung des Gewerbegebietes "Dorfäcker". Der Rat vergab die Ingenieurleistungen für den Bebauungsplan an die Firma Weyrauther (Bamberg) für 10 546 Euro.

Überteuert erscheinen die Angebote dagegen bei den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Binzig". Hier erwägt der Gemeinderat eine Neuausschreibung. Positiv sieht es aus bei den Ausschreibungen verschiedener Gewerke für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Hier liegen die Angebote im Rahmen der Kostenschätzungen.