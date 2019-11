Sanierung kann sich lohnen

Die Stadtsanierung ist auf ein Sanierungsgebiet in der Kernstadt begrenzt. Vordringlich ist die Beratung der Bürger. Wer sich beraten lässt, kann bis zu 30 Prozent Zuschuss - maximal 20 000 Euro je Vorhaben - beantragen. Stadtumbaumanager Maximilian Stöhr von "Planwerk" stellte den Bericht des Stadtumbaumanagements für das sechste Projektjahr vor.

"Das interkommunale Förderprogramm funktioniert bei ihnen sehr gut", lobte er Steinwiesen und Wallenfels. 22 Sanierungsberatungen gab es im letzten Jahr, heuer bereits weitere zehn. Insgesamt waren es bisher 120 Sanierungsberatungen. 25 Projekte sind abgeschlossen oder in Umsetzung.

Sprechstunden mit dem Stadtumbaumanager sind immer in Wallenfels am letzten Mittwoch im Monat von 12 bis 14 Uhr im Rathaus sowie in Steinwiesen am ersten Mittwoch im Monat von 12.30 bis 14.30 Uhr. Zur Marktsituation: Einfamilienhäuser in gutem Zustand finden schnell einen Käufer. Bei Gebäuden mit Sanierungsbedarf ist es schwieriger. Sanierungen sind oft durchaus wirtschaftlich machbar und sinnvoll. Wer leer stehende Gebäude hat, sollte Kontakt zum Umbaumanagement suchen, das kostenlos wertvolle Hinweise geben kann. Schwerpunkt bei den Leerständen ist beispielsweise eine Nutzung für Ferienwohnungen. Dabei wird versucht, die Ferienwohnungsanbieter zu entlasten. Beispielsweise gibt es eine zentrale Rezeption.

Weiterer Punkt ist die Schaffung von Mietwohnraum. Wirtschaftlichkeitsberechnung und Fördermöglichkeiten gibt das Stadtumbaumanagement an die Hand. Örtliche Immobilienlotsen erleichtern den Kontakt mit Eigentümern leer stehender Gebäude. In Steinwiesen funktioniert dies bereits. "Wer saniert, tut auch etwas für das Stadtbild." Gerne werden auch Leute aus Ortsteilen beraten, ob es andere entsprechende Förderprogramme für sie gibt.

Die Konditionen sind attraktiv, stellte sich Jens Korn nachdrücklich hinter dieses Förderkonzept. Das Projekt "Roter Ochse" findet seinen höchsten Respekt. "Es ist für uns Gold wert." In Wallenfels wird vor allem die Ortsmitte wiederbelebt.

"Für die Zukunft müssen wir verstärkt beim Thema Wohnraum einsteigen", erklärte Jens Korn. rg