Der Gemeinderat trifft sich am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr im Rathaus. Bei der Sitzung geht es unter anderem um die Teilsanierung der Mittelschule Bischberg und die Errichtung eines Kinderhorts in Holzmodulbauweise in Bischberg. Weiter geht es um den Haushalt. red