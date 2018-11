Auf Antrag des Bürgervereins Coburg Stadt findet am Montag, 26. November, um 19 Uhr im Rathaussaal eine Bürgerversammlung statt. Folgende Themen werden auf Antrag des Bürgervereins behandelt: Das Fahrradwegenetz in Coburg, die Sanierung des Salvatorfriedhofs im Rahmen des Sanierungsgebiets Ketschenvorstadt sowie der beantragte Anbau am "Bärenturm". Hinsichtlich des Fahrradwegenetzes wird Gerd Weibelzahl vom Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Coburg, referieren.Von der Stadt werden neben Oberbürgermeister Norbert Tessmer und verschiedenen Fachreferenten anwesend sein, heißt es in einer Mitteilung. red