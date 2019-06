Sanierung der Versorgungsleitung

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe wird ab Montag, 1. Juli, in der Von-Humboldt-Straße im Stadtteil Winkels notwendige Sanierungsmaßnahmen an der Versorgungsleitung vornehmen. Die Versorgungsleitung wird komplett neu verlegt und im Anschluss werden die Hausanschlussleitungen an die neue Versorgungsleitung umgebunden. Hierdurch kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Überdies sind kurzfristige Versorgungsunterbrechungen und Eintrübungen des Trinkwassers durch Druckschwankungen für die Anlieger nicht auszuschließen. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 13. September an. Die Rhön-Maintal-Gruppe bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme. sek