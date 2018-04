Sanierung der Sportanlagen

Im Fokus der Sitzung des Schulverbandes Heroldsbach stand die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt. Der von der Verwaltung ausgearbeitete Haushaltsentwurf wurde einstimmig verabschiedet.

Heroldsbachs Kämmerer Daniel Buder stellte das Zahlenwerk des Schulverbandes mit den Mitgliedsgemeinden Hausen und Heroldsbach vor: Der Verwaltungshaushalt schließt mit 627 800 Euro, der Vermögenshaushalt mit 1 119 800 Euro. Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzierungsbedarf - auch als Verwaltungsumlage bezeichnet - beläuft sich auf 528 180 Euro, die Investitionsumlage beträgt 146 000 Euro.

Grundlage für die Aufteilung sei immer die Schülerzahl zum 1. Oktober des Vorjahres, also im konkreten Fall 175 Kinder, erläuterte Buder. Die Aufteilung habe ergeben, dass Heroldsbach rund 630 000 und Hausen 46 000 Euro zu zahlen hätten. Der Schuldenstand des Verbandes liegt bei 553 541 Euro.

Verbandsrat Jürgen Schleicher (JB) fragte nach, was mit dem für 2018 im Haushalt eingestellten Betrag für die Sanierung der Außensportanlagen passiere, wenn es in diesem Jahr nicht mehr zum Baubeginn komme. Wenn Klarheit über die Förderhöhe im Projekt "Sanierung Außensportanlagen" bestehe, dann würde man schnellstens mit der Projektumsetzung beginnen, sagte Schulverbandsvorsitzender Edgar Büttner (SPD). Auch wenn man 2018 nicht mehr mit der Sanierung beginne, könne man bei den Haushaltsberatungen im nächsten Jahr den Haushaltsansatz erhöhen.

Unklar bei diesem Projekt ist aktuell, ob der Schulverband mit einer 90-prozentigen Förderung aus dem KIP-S-Programm (Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur), oder mit einer Förderung von nur 57 Prozent nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) rechnen könne. Die Versammlung beschloss, vordringlich Mittel aus dem KIP-S zu beantragen.

In die Außensportanlagen sollen in den nächsten Jahren insgesamt rund 540 000 Euro fließen. Saniert werden sollen hier der Allwetterplatz, das Rasenspielfeld und die 100-Meter-Laufbahn. hit