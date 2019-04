Sanierung der Kreisstraße LIF 22

Auf der Kreisstraße LIF 22 zwischen der Einmündung in Richtung Oberlangheim/Uetzing und der Einmündung des Asphaltwerkes Serkendorf finden Sanierungsarbeiten statt. Deswegen muss dieser Straßenabschnitt von Montag, 15., bis Donnerstag, 18. April, voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Staatsstraße Staatsstraße 2203 bis Roth, Mönchkröttendorf,Lahm und umgekehrt. Die Umfahrungsstrecke wird ausgeschildert. Aus Richtung Lahm kommend kann bis zur Einfahrt des Asphaltwerkes gefahren werden. Hier wird die Einfahrt halbseitig gesperrt, so dass der Verkehr direkt zum Werk aufrechterhalten werden kann. Auch die untere Einmündung in Richtung Oberlangheim-Uetzing-Stublang kann befahren werden. Die Sanierungsarbeiten beginnen erst nach diesem Einmündungsbereich. Es wird gebeten, wenn möglich, den Streckenabschnitt zu umfahren. Der Landkreis bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf die Sperrung und die damit verbundenen Behinderungen einzustellen, und um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. red