Sanierung der Flutbrücke liegt im Zeitplan

Die Arbeiten an der Flutbrücke in Haßfurt sind voll im Gange. Laut dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt ist die Baumaßnahme im Zeitplan, das geplante Bauende wird auf den 30. Juni 2021 datiert. Die Sanierungsarbeiten hatten im November 2018 begonnen. Die 235 Meter lange Mainflutbrücke wurde genau vor 132 Jahren als Steingewölbebrücke errichtet. 1962 wurde der Übergang verbreitert. Aufgrund massiver Schäden an der 1962 erneuerten Überbau-Fahrbahnplatte mit Beeinträchtigungen der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit ist die Teilerneuerung der Mainflutbrücke erforderlich geworden. Im Sommer 2019 wurde die Fahrbahnplatte in Stücke gesägt, zerkleinert und recycelt. Die neue Fahrbahn wird aus einer fugenlosen Stahlbeton-Fahrbahnplatte bestehen, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Text/Foto: René Ruprecht