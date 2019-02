Am Montag, 11. Februar, tagt um 19 Uhr im Sitzungssaal des VG-Gebäudes in Gosberg der Pinzberger Gemeinderat. Beraten wird unter anderem über private Bauanträge, über einen Antrag auf gastweisen Schulbesuch an der Grundschule Pinzberg und über die Sanierung der Bahnhofstraße in Gosberg. Des Weiteren wird über die Auslastung der Kindertagesstätte Pinzberg berichtet.